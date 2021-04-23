Большунов женился на бывшей лыжнице Жеребятьевой

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов женился на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой. Об этом написала «Газета.ru».

Избранница Большунова на своей странице в Instаgrаm опубликовала пост в сторис, где на фото пара молодоженов стоит на фоне ЗАГСа. В руках Анна держит свидетельство о браке.

«Мистер и миссис», — указала Жеребятьева в подписи к фотографии.

Девушка завершила спортивную карьеру в этом году после травмы позвоночника и постоянных болей во время гонок. Жеребятьева в 2017 году стала чемпионкой мира в эстафете среди юниоров. В 2019 году она победила на молодежном чемпионате мире.

Большунов ранее в марте рассказывал о подготовке к свадьбе. Возможно, в шутку, но он заявлял, что планируется торжество в норвежском стиле. Он отметил, что норвежец Эмиль Иверсен, которому россиянин уступил победу на марафоне в рамках ЧМ в Оберстдорфе, был бы хорошим тамадой, но его не пригласили на свадьбу.

В конце марта Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России.

Большунов в сезоне 2020–2021 года выиграл общий зачет Кубка мира.