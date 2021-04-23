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    23 апреля 2021, 14:10

    Большунов женился на бывшей лыжнице Жеребятьевой

    Александр Блинов

    Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов женился на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой. Об этом написала «Газета.ru».

    Большунов женился на бывшей лыжнице Жеребятьевой

    Избранница Большунова на своей странице в Instаgrаm опубликовала пост в сторис, где на фото пара молодоженов стоит на фоне ЗАГСа. В руках Анна держит свидетельство о браке.

    «Мистер и миссис», — указала Жеребятьева в подписи к фотографии.

    Девушка завершила спортивную карьеру в этом году после травмы позвоночника и постоянных болей во время гонок. Жеребятьева в 2017 году стала чемпионкой мира в эстафете среди юниоров. В 2019 году она победила на молодежном чемпионате мире.

    Большунов ранее в марте рассказывал о подготовке к свадьбе. Возможно, в шутку, но он заявлял, что планируется торжество в норвежском стиле. Он отметил, что норвежец Эмиль Иверсен, которому россиянин уступил победу на марафоне в рамках ЧМ в Оберстдорфе, был бы хорошим тамадой, но его не пригласили на свадьбу.

    В конце марта Большунов завоевал золото в спринте на чемпионате России.

    Большунов в сезоне 2020–2021 года выиграл общий зачет Кубка мира.