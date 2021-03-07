Большунов стал третьим на лыжном марафоне ЧМ. Он сломал палку на финише

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в лыжном марафоне на дистанции 50 километров в Оберстдорфе. Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо. Он пробежал марафон за два часа 10 минут и 52,2 секунды.

Второе место еще у одного представителя Норвегии — Эмиля Иверсена. Большунов заканчивал гонку со сломанной палкой. Еще три наших соотечественника, которые вышли на дистанцию, не попали в первую десятку. Алексей Червоткин занял 15-е место, Илья Семиков — 16-е, а Евгений Белов — 20-е.

Ранее отец Большунова рассказал, что Александр во время эстафеты на одном из подъемов «чуть ноги не поломал», так как перед ним резко остановился Клебо.

3 марта по результатам гонки на 15 километров свободным стилем Большунов не смог попасть в призеры. Он пришел к финишу четвертым, хотя по ходу гонки претендовал на одну из медалей.

По числу медалей на этом чемпионате мира наша сборная находится сейчас на пятом месте. В копилке российской команды четыре награды. Абсолютные лидеры — норвежцы. Сборная этой скандинавской страны завоевала уже 31 медаль, 13 из них золотые.