Большунов взял серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Клебо преодолел 15-километровую трассу свободным стилем за 35 минут 9,8 секунды. Через 0,7 секунды его нагнал Большунов. Бронзовый призер Иверсен финишировал спустя три секунды после лидера.

Для Большунова, который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка мира, это только вторая медаль. В минувшую субботу в гонке на 15 километров он пришел третьим, уступив своему коллеге по команде Алексею Червоткину.

Золото досталось Йоханнесу Клебо, который обошел российского лыжника в воскресенье.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в норвежском Лиллехаммере с 4 по 6 декабря. Но его проведение пока не подтвердили. Если соревнования сорвутся, то лыжники отправятся в Швейцарию, где выйдут на старт нового этапа в Давосе 12 декабря.