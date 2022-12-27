Спорт 27 декабря 2022, 16:57 Большунов рассказал, как потерял сознание на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске Лыжник Большунов рассказал, что ненадолго потерял сознание на соревнованиях в Красногорске РИА «Новости»

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов на несколько секунд потерял сознание во время этапа Кубка России в Красногорске Московской области. Это произошло после столкновения с двукратным чемпионом мира Евгением Устюговым в спринтерской полуфинальной гонке свободным стилем, сообщил Большунов представителям прессы.

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«Потерял сознание немного, пару секунд не понимал, где нахожусь. Я сначала не сразу пришел в сознание, потом нормально доехал потихоньку», — процитировал его ТАСС.

Два лыжника, лидировавших в забеге, столкнулись на повороте и упали. На этом оба завершили борьбу. Устюгов стал пятым в забеге, Большунов — шестым. Он получил ссадины на лице. Лыжник назвал случившееся «ненормальным» и отметил, что все нужно решать «в честной борьбе, не пытаясь на лыжу наступить или подрезать», особенно на спуске.

Евгений Устюгов на пять лет старше, он обладатель золотой медали на Олимпиаде в Пекине. Завоевал на мировых первенствах четыре серебра и бронзу.