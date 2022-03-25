Большунов прекратил сотрудничество с брендом перчаток Kinetixx

Российский лыжник Александр Большунов и немецкая компания по производству перчаток Kinetixx расторгли соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

По данным издания, технического директора компании Хельмета Хануса разочаровало участие Александр Большунова в митинге, который был посвящен восьмилетию присоединения Крыма к РФ. Ханус обозначил, что больше не намерен сотрудничать не только с Большуновым, но и с прочими спортсменами из России.