Спорт 03 декабря 2023, 16:14 Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Кубке России Лыжник Большунов выиграл масс-страт на 20 километров на Кубке России Kalle Parkkinen/Newspix24/globallookpress

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 20 километров классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Мероприятие прошло в Тюмени, сообщило издание Sport24.

Спортсмен прошел дистанцию за 57 минут и 15,9 секунды. На втором месте оказался Илья Семиков с отставанием в 2,2 секунды. Третьим стал Алексей Червоткин.

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Третий этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом Пермского края с 9 по 12 декабря.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии до следующего уведомления.

Ранее стало известно, что белорусских атлетов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Мероприятие пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.