Большунов назвал бессмысленной дисквалификацию норвежца

Лыжник Александр Большунов сломал палку при столкновении с Йоханнесом Клебо. В результате норвежца дисквалифицировали, но россиянин назвал это решение бессмысленным.

По словам Большунова, в лыжном марафоне на дистанции 50 километров в Оберстдорфе должен был выиграть он или Клебо. При этом первое место досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

«Меня дисквалификация Клебо совершенно не удовлетворила, потому что для меня это бессмысленно», — заявил россиянин в эфире «Матч ТВ».

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо финишировал первым в гонке на 50 километров на чемпионате мира. Он пробежал марафон за два часа 10 минут и 52,2 секунды. При этом на финишной прямой спортсмен коснулся Большунова рукой. Россиянин оттолкнулся , поставил палку между своих ног и сломал ее. В итоге его обогнал Иверсен, а Большунову пришлось финишировать с одной палкой.

Жюри дисквалифицировало Клебо, поэтому первое место отдали второму норвежскому лыжнику. Сборная Норвегии подала в связи с этим протест. Гонка проходила 7 марта в Оберстдорфе, Германия.