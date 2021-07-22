Большой спортивный зал построят в Тазовском

Неподалеку от центра поселка Тазовского построят спортивный зал. Он будет предназначен для различных игровых видов спорта. Зал в три раза превысит существующий в райцентре спорткомплекс «Витязь». Об этом сообщило «Север-Пресс».

«Большое игровое поле позволит проводить тренировки, соревнования и спортивные мероприятия, а трибуна обеспечит спортсменов поддержкой болельщиков», — заявила администрация Тазовского района в соцсети «ВКонтакте». В спортивном зале возведут гардеробную, раздевалки и душевые. Он будет расположен в селе Гыда. На данный момент завершается монтаж корпуса.