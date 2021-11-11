Большинство россиян заявили, что верят в силы российской сборной на отборочных этапах ЧМ-2022
Около 65% россиян выразили уверенность в том, что сборная России по футболку пройдет на ЧМ-2022
Сборная России по футболу на этой неделе примет участие в двух заключительных матчах отборочного этапа на ЧМ-2022. Сайт kp.ru опросил россиян, чтобы узнать, верят ли они в победу спортсменов.
Сегодня, 11 ноября, российская команда проведет матч со сборной Кипра. 14 ноября пройдет игра с Хорватией. Если российская сборная сможет выиграть оба матча, то ей достанется первое место в группе. Это значит, что футболисты автоматически попадут на ЧМ.
Корреспонденты kp.ru задали болельщикам вопрос: «Как вы считаете, сможем ли мы попасть на ЧМ по футболу?». Выяснилось, что большинство россиян верят в успех команды. 20% заявили, что одержать победу получится в двух матчах. 29% респондентов заявили, что команда сможет обойти Кипр, однако с Хорватией возникнут трудности. При этом 16% заявили, что сборной в любом случае удастся пройти на ЧМ, несмотря на исход матчей.
«Если победим Кипр, то с хорватами и ничьи будет достаточно», — заметил один из опрошенных.
35% россиян заявили, что не верят в успех сборной.