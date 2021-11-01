Больше половины россиян отказались считать компьютерные игры спортом

В том, что киберспорт нельзя приравнивать к классическому спорту, уверены 64% россиян. При этом за чемпионатом мира по Dota 2 следил каждый десятый житель. Такие данные получил ВЦИОМ во время опроса.

Приказом Минспорта киберспорт признали спортом в России — его внесли во Всероссийский реестр видов спорта. В октябре 2021 года состоялся гранд-финал чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — в нем победила российская команда Team Spirit. Участники заработали порядка 18,2 миллиона долларов.

По данным ВЦИОМ, бо л ьшинство респондентов во время опроса заявили, что киберспорт нельзя приравнивать к традиционным видам спорта. Такое мнение высказали 64% опрошенных — 61% мужчин и 67% женщин. При этом категоричнее всего свою позицию заявили респонденты от 45 до 59 лет (73% от общего числа противников признания киберспорта), а наиболее спокойно к этому отнеслись люди в возрасте от 18 до 24 лет (30%).

Идею приравнять киберспорт к обычному спорту поддержали 27% респондентов. А 50% россиян уверены, что киберспорт надо развивать в стране в той или иной степени. Всего 15% опрошенных подчеркнули, что делать это определенно не надо, еще 18% заявили, что развивать его скорее не следует. Затруднились ответить 17%.

А 46% россиян признались, что отнеслись бы негативно к увлечению своих родных киберспортом. Хуже всего к такому хобби внука или ребенка отнеслись бы россияне от 60 лет и старше (55%).

В рамках опроса «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.