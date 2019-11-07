Больше 400 российских спортсменов могут поехать на Олимпиаду-2020

В летних Олимпийских играх 2020 года в Токио примут участие более 400 российских спортсменов. На это надеется министр спорта России Павел Колобков. Свое мнение он высказал в ходе брифинга, посвященного прошедшей в Польше международной антидопинговой конференции.

«У нас уже больше 100 спортсменов отобрались на Игры. Считаю, что больше 400 в итоге поедут», — заявил Колобков.

По словам министра, россияне могут показать хороший результат. Спортсмены упорно готовились все это время и достигли успехов даже в тех дисциплинах, в которых Россия ранее не была сильна.

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«Наши спортсмены на протяжении четырех лет готовились, показывают в последнее время результаты даже в тех видах спорта, в которых у нас давно результатов не было. Планы до Олимпиады у нас сверстаны, мы понимаем, где будем готовиться», — добавил спортивный чиновник.

Как он считает, для спортсменов сейчас основная задача — подготовиться к Олимпиаде. Все остальные вопросы должны быть решены в совершенно другом формате, подчеркнул Колобков.