Больше 400 российских спортсменов могут поехать на Олимпиаду-2020
«У нас уже больше 100 спортсменов отобрались на Игры. Считаю, что больше 400 в итоге поедут», — заявил Колобков.
По словам министра, россияне могут показать хороший результат. Спортсмены упорно готовились все это время и достигли успехов даже в тех дисциплинах, в которых Россия ранее не была сильна.
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«Наши спортсмены на протяжении четырех лет готовились, показывают в последнее время результаты даже в тех видах спорта, в которых у нас давно результатов не было. Планы до Олимпиады у нас сверстаны, мы понимаем, где будем готовиться», — добавил спортивный чиновник.
Как он считает, для спортсменов сейчас основная задача — подготовиться к Олимпиаде. Все остальные вопросы должны быть решены в совершенно другом формате, подчеркнул Колобков.