Спорт 16 ноября 2022, 22:00 Большая часть футболистов «МЮ» призналась, что хочет ухода Криштиану Роналду

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Большинство членов футбольной команды «Манчестер Юнайтед» выразило уверенность, что Криштиану Роналду должен оставить клуб. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.

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По словам инсайдера, партнеры португальца обозначили, что бомбардир должен уйти из «МЮ» до закрытия январского трансферного окна. По данным информагентства, эти настроения объясняются недавним интервью игрока, в котором он обвинил руководство «красных дьяволов» в предательстве и признался, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага.