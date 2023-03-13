Спорт 13 марта 2023, 14:22 «Больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать!». Ян — о поражении от Двалишвили

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян высказался о поражении, которое он потерпел от грузина Мераба Двалишвили в рамках турнира UFC Fight Night 221. Спортсмена процитировал RT.

«Больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать!» — признался Ян.

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По его словам, во время подготовки к поединку он занимался каждый день и верил, что все будет нормально.

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«Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться!» — добавил боец.

Уточняется, что его поединок с Двалишвили после пяти раундов завершился со счетом 50:45, 50:45, 50:45 единогласным решением судей.