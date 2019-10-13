Больно не будет… почти. Джефф Монсон провел мастер-класс по джиу-джитсу

Легендарный боец ММА и депутат Джефф Монсон провел мастер-класс по джиу-джитсу. Он показал фирменные приемы и сразился с корреспондентом «360».

Перед выходом на татами легендарный Джефф «Снеговик» Монсон обещал, что больно не будет. Но мощь свою все-таки немного не рассчитал. После удушающего захвата пощады просили Сергей Харитонов и Шаббан Ка.

Ритуальный танец для правильно захвата выглядит дико и обескураживает. Монсон полностью блокирует руки, ноги и корпус противника.

Источник фото: телеканал «360»

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Над теми, кто пришел на его открытый мастер-класс, борец «поиздевался» не на шутку. Чтобы научиться приемам джиу-джитсу, приходилось становиться в самые непредсказуемые позы. Чему может научить легендарный боец? Только хорошим приемам.

Техника этой японской борьбы, считает Джефф Монсон, лучше всего подходит тем, кто не обладает большой массой или высоким ростом. Чем больше приемов знаешь, тем выше преимущество над соперником. Монсон раскрыл и секрет чемпионов: при захвате большие пальцы нужно скрестить.

Источник фото: телеканал «360»

Джиу-джитсу, конечно, здорово, но поможет ли борьба, если вдруг нападут хулиганы. Корреспондент «360» решила тоже кое-чему научить известного бойца и показала Монсону несколько приемов из классического бокса. Джефф остался доволен.

Теперь всем, кто побывал на мастер-классе легендарного бойца, не страшны никакие хулиганы. Ведь их научил атаковать и обороняться сам Джефф Монсон.