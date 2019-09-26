Боливийский футболист был доставлен в больницу в багажнике такси. Видео

Защитник боливийской команды Oriente Petrolero Марио Куэльяр во время матча с Guabira в Санта-Крус-де-ла-Сьерра получил травму лодыжки. Носилки со спортсменом были доставлены в больницу в багажнике такси.

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Как сообщило издание Sport360, футболиста перенесли к машине скорой помощи, но она оказалась закрыта, а водитель отсутствовал на месте. Местные телеканалы сняли на видео момент, когда родственники и сотрудники стадиона осторожно укладывают футболиста в багажник такси.

Футбольная федерация Боливии уже сообщила о начале расследования, к которому собирается привлечь комиссара лиги и судей матча.

Куэльяр получил вывих лодыжки и повреждение связок. Он не сможет играть три-шесть месяцев.

Он дважды играл в сборной Боливии, включая отборочный мачт на чемпионат мира 2018 года против сборной Колумбии.