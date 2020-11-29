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    29 ноября 2020, 17:50

    Болид взорвался на «Формуле 1». Видео

    Алена Макаренко

    Болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана загорелся на Гран-при Бахрейна «Формулы 1». Гонку пришлось прервать красными флагами, хотя спортсмены не проехали тогда и круга.
    Болид взорвался на «Формуле 1». Видео

    Авто швейцарского и французского автогонщика на высокой скорости столкнулось с машиной российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята и вылетело с трассы. После болид врезался в ограждение и загорелся.

    Машины столкнулись по вине 34-летнего француза.

    Грожан самостоятельно покинул машину, но в автомобиль медиков сел уже в сопровождении врачей. Спортсмен получил небольшие ожоги рук и лодыжек. Француза доставили в больницу.

    Болид разломало напополам.

    Остальные пилоты вернулись на пит-лейн.

    Ромен Грожан проводит последний сезон в «Формуле 1». Команда «Хаас» не продлила с ним контракт.

    Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года. Гонщик провел восемь сезонов в «Формуле 1», 10 раз он поднимался на подиум.