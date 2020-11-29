Болид взорвался на «Формуле 1». Видео

Болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана загорелся на Гран-при Бахрейна «Формулы 1». Гонку пришлось прервать красными флагами, хотя спортсмены не проехали тогда и круга.

Авто швейцарского и французского автогонщика на высокой скорости столкнулось с машиной российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята и вылетело с трассы. После болид врезался в ограждение и загорелся.

Машины столкнулись по вине 34-летнего француза.

Грожан самостоятельно покинул машину, но в автомобиль медиков сел уже в сопровождении врачей. Спортсмен получил небольшие ожоги рук и лодыжек. Француза доставили в больницу.

Болид разломало напополам.

Остальные пилоты вернулись на пит-лейн.

Ромен Грожан проводит последний сезон в «Формуле 1». Команда «Хаас» не продлила с ним контракт.

Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года. Гонщик провел восемь сезонов в «Формуле 1», 10 раз он поднимался на подиум.