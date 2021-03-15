Болид с российским триколором допустили к участию в «Формуле-1»

WADA (Всемирное антидопинговое агентство) завершило расследование в отношении ливреи болида «Хааса», который был представлен в расцветке российского триколора. Об этом сообщило ИА Nation News.

Отмечается, что у WADA возникли сомнения в легальности подобной раскраски, поскольку Россию отстранили на два года от международных соревнований из-за допинговых нарушений. По данным информагентства, каких-то дальнейших действий в отношении команды WADA предпринимать не будет.