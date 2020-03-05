Болельщиков, устроивших драку из-за голых торсов, оправдали в Чечне
На матче ¼ финала Кубка России в Грозном фанаты «Ахмата» атаковали зрителей, болевших за «Зенит». Причиной стало то, что фанаты петербургского клуба сняли футболки. Об этом написал сайт радиостанции «Говорит Москва».
Болельщиков пришлось разнимать не только полиции, но и самим футболистам.
Рустам Тапаев, председатель Союза молодежи Чечни, заявил, что фанатов стоит информировать о культуре поведения в разных регионах страны.
«Действительно, у нас не принято оголяться на людях и мужчинам, и женщинам. Мы многонациональная и мультикультурная страна. В каждом регионе у нас есть свои особенности. Я считаю, что люди, которые приезжают в какой-то регион, должны хотя бы понимать, может быть, знать или уважать в какой-то степени культурные особенности», — пояснил Тапаев.