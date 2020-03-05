Болельщиков, устроивших драку из-за голых торсов, оправдали в Чечне

Болельщиков пришлось разнимать не только полиции, но и самим футболистам.

Рустам Тапаев, председатель Союза молодежи Чечни, заявил, что фанатов стоит информировать о культуре поведения в разных регионах страны.

«Действительно, у нас не принято оголяться на людях и мужчинам, и женщинам. Мы многонациональная и мультикультурная страна. В каждом регионе у нас есть свои особенности. Я считаю, что люди, которые приезжают в какой-то регион, должны хотя бы понимать, может быть, знать или уважать в какой-то степени культурные особенности», — пояснил Тапаев.