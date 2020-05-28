Болельщиков пустят на матчи. Согласован регламент возобновления РПЛ

РФС согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу. Зрителей на матчи пустят, но с одним условием.

«В рамках рестарта соревнований РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей», — приводит ТАСС сообщение Российского футбольного союза (РФС).

Среди основных положений регламента регулярная диагностика персонала, игроков и судей; регулярная дезинфекция; усиленные гигиенические меры; соблюдение дистанции между игроками и персоналом; зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона); регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей; соблюдение дистанции при приветствии гостевого клуба. Кроме того, регламент также предполагает ежедневный медицинский осмотр.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в беседе с агентством заявил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы.

«На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — говорится в сообщении. Возобновление матчей планируется на 21 июня.

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