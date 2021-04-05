Болельщики клуба «Ростов» на матче с московским «Спартаком» начали скандировать матерную речевку в адрес «коней», как в кругах фанатов принято называть команду ЦСКА. Диктор не растерялся и превратил все в это в шутку, от которой по залу прокатился хохот.

Видео с курьезным моментом во время матча разлетелось по социальным сетям.

«*** (сношать) коней!» — несколько раз повторили фанаты ростовского клуба.

«Уважаемые болельщики, не трогайте лошадей! Они нам будут нужны еще на скачках», — пошутил диктор.

После этого нарушителей порядка предупредили об ответственности за поведение на матчах.

Матч «Ростов» — «Спартак» прошел накануне в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу красно-белых. Столичной команде удалось обыграть ростовских футболистов в гостевом матче впервые с 2013 года. Матч, проходивший на стадионе «Ростов-Арена», посетило почти 33 тысячи зрителей. Изначально стадион разрешили заполнить на 50%, но незадолго до матча заполняемость повысили до 75%, и в кассах появились новые билеты.

Сейчас «Спартак» находится на втором месте в таблице РПЛ, уступая «Зениту» на одно очко.