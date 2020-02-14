Болельщиков «Факела» и «Урала-2» атаковали на Кипре

«Забежала толпа человек 15-20 и начала бить болельщиков „Факела“. Там же были и трое болельщиков „Урала“. Минуты две это продолжалось, после чего толпа убежала», — сообщили в клубе.

Нападавшие были фанатами ярославской команды «Шинник», которая также выступает на турнире — Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Потасовка произошла в начале второго тайма, уточнил Sportbox.

В паблике «Ofnews Новости Околофутбола» сообщили, что на фанатов напали 19 человек, среди нападавших была девушка. Ярославцы сорвали баннеры болельщиков и убежали с трибун.

ФНЛ — вторая по силе футбольная лига в России. Ярославский «Шинник» проведет свой матч на Кубке ФНЛ 15 февраля, команда встретится со СКА.