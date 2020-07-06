Болельщики «Зенита» встретили чемпионов в Петербурге

Футболисты «Зенита», в воскресенье досрочно ставшие чемпионами страны, прилетели из Краснодара в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково команду встречали болельщики, журналисты и родные главного тренера Сергея Семака.

5 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги и обеспечил себе победу в чемпионате. Команда стала первой, кому удалось добиться чемпионства раньше 27-го тура. «Зениту» предстоит провести еще четыре игры, первая пройдет 8 июля с «Сочи».

На встречу с чемпионами к зданию Пулково-2 приехали несколько сотен фанатов, сообщил ТАСС.

Собравшиеся громко приветствовали спортсменов и устроили шоу с фаерами, барабанной дробью и прыжками.

На флагштоке у «Газпром Арены» — самом высоком в Европе — в честь «Зенита» подняли флаг петербургской команды.

О том, как футболисты и болельщики праздновали чемпионство, — в подборке «360».