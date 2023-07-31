Спорт 31 июля 2023, 09:30 Болельщики в Польше заставили украинских дебоширов извиниться на камеру Фанаты ФК «Лех» в Познани вынудили украинских подростков извиниться на камеру за дебош Unsplash

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В Познани болельщики футбольного клуба «Лех» опубликовали ролик, на котором трое украинских подростков извинились за неподобающее поведение и призвали земляков сохранять порядок. Полиция начала проверку, сообщил сайт wPoznaniu.pl.

Видео продолжительностью 16 секунд разместили в паблике Грюнвальда. На нем один парень приносил извинения за свое поведение, а двое друзей стояли рядом.

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«Я обращаюсь ко всем украинцам, которые приехали в Польшу: сохраняйте мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома. Я прошу прощения за наше поведение и поведение наших коллег и друзей», — сказал он.

Авторы ролика назвали парней «героями недавних событий» у Старого Бровара и заявили, что они больше не станут вести себя неподобающим образом. В качестве компенсации извинившиеся заплатят деньги выбранному ими сборщику.

В комментариях к посту предположили, что украинцы — несовершеннолетние и их заставили сняться в видео. Инспектор Анджей Боровяк заявил, что полиция устроила проверку. Если выяснят, что их действительно заставили говорить на камеру, правоохранители обратятся в прокуратуру.

В Польше напали на болельщика клуба «Шленск», который два года назад переехал из Белоруссии. Ему порвали шарф за употребление русского языка.