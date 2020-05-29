Болельщики в Дании поддержали футболистов с помощью Zoom

Такая мера была придумана в связи с массовым запретом мероприятий из-за коронавируса. Билеты на дистанционный матч были бесплатными, зрители смотрели игру из дома. С экранов перед трибунами не транслировался звук, но футболисты все равно чувствовали поддержку. Матч был сыгран вничью.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу. Зрителей на матчи пустят с учетом соблюдения санитарных норм и с заполнением трибун на 10%.

Среди основных положений регламента регулярная диагностика персонала, игроков и судей; регулярная дезинфекция; усиленные гигиенические меры; соблюдение дистанции между игроками и персоналом; зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона); регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей; соблюдение дистанции при приветствии гостевого клуба.