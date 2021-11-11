Болельщики устроили драку на трибуне во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр. Потасовка футбольных фанатов попала на видео.

Ролик с дракой появился в Telegram-канале «Ленинградское время». На кадрах видно, как один из болельщиков в белой футболке перешагивает через сидения, направляясь к мужчине в черной кофте. Затем фанаты начинаюсь скандалить, и в какой-то момент к ним подходит еще один мужчина. После этого болельщик в белой футболке бьет подошедшего.

В итоге дерущихся удалось разнять другим фанатам и сотрудникам стадиона. В конце ролика видно, что у зачинщика драки порвана футболка.

Встреча футболистов России и Кипра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Матч начался в 20:00 по московскому времени. На четвертой минуте гол удалось забить Александру Ерохину. Мяч позволил российской команде открыть счет в игре.

Сборной России 14 ноября предстоит сыграть с соперниками из Хорватии. Пока команда лидирует в своей группе, имея на счету 19 очков. На втором месте расположились хорваты с 17 очками, а Кипр находится на последней строчке с пятью очками.