Болельщики устроили драку на поле во время игры во Франции. Видео

Футбольные фанаты устроили массовую драку во время матча между «Лансом» и «Лиллем». В итоге пострадали сотрудники арены, а второй тайм начался позже.

На кадрах, снятых на стадионе, видна толпа болельщиков, бегущая в сторону одной из трибун.

Фанаты сорвались с трибуны во время перерыва игры. Тогда счет был 0:0. Часть болельщиков «Ланса» побежала к гостевому сектору, где произошла массовая драка с фанатами «Лилля».

В результате потасовки пострадали несколько сотрудников арены. Второй тайм встречи пришлось начать с опозданием. Игра проходила в рамках шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча двух команд завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ланса».