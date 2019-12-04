Болельщики ЦСКА заступились за фанатов «Спартака»

РФС следит за ситуацией вокруг задержания фанатов «Спартака» Подробнее

«Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока (имеется в виду бомбардир „Зенита“ Артем Дзюба — прим. ред.), имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд», — отмечается в сообщении.

Авторы заявления заметили, что в сложившейся ситуации применяются «архаичные меры коллективной ответственности». И в результате десяткам «невиновных людей» приходится сидеть в спецприемниках и зданиях суда.

По данным издания, петербургские правоохранители в день матча спартаковцев с «Зенитом» доставили в районные отделы около 200 фанатов московского клуба. Их задержали за мелкое хулиганство.