Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште

Фанаты ФК ЦСКА устроили стычки с полицией в Будапеште перед матчем с венгерским «Ференцварошем». По данным российского посольства, в результате нескольких россиян задержали.

«В Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате группа росграждан была задержана венгерский полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России», — сообщили дипломаты в Facebook.

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Посольство заявило, что работает над скорейшим освобождением задержанных.

По данным Telegram-канала «ЭкСпорт», в Будапеште произошла серия столкновений российских болельщиков с местными ультрас. На стороне россиян якобы также выступали фанатские группировки из Польши, Болгарии и Сербии.

«Полиция венгерской столицы вот уже несколько часов буквально стоит на ушах. Частично перекрыто метро. Ограничено движение наземного транспорта», — сообщило сетевое издание.

Между тем, усиление полиции в венгерской столице могло быть связано с визитом президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом предупреждали в Twitter болельщиков ЦСКА.

В соцсетях публикуют видеозаписи стычек российских болельщиков с полицией.

Для разгона фанатов привлекли конную полицию и кинологов с собаками, сообщил в Twitter комментатор «Матч-ТВ» Михаил Моссаковский.

Матч Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем» начался в 23:00 по московскому времени. Российских зрителей вели к гостевому сектору в сопровождении полицейских.

ЦСКА занимает последнее место в группе H, на счету команды ни одного очка. «Ференцварош» — на третьем месте.