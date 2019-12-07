Болельщики ЦСКА пообещали покинуть трибуны на матче с «Краснодаром»

Болельщики ЦСКА решили поддержать акцию фанатов «Спартака», призвавших болельщиков команд Премьер-лиги покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей. Так фанаты выражают недовольство массовыми задержаниями болельщиков.

«Мы не понаслышке знаем, что такое репрессии: совсем недавно больше сотни армейцев в Туле были задержаны на сутки и более (а позже — вышли с большими штрафами) только за то, что оказались в компании фанатов по пути на стадион. Эти трудности, которые отнюдь не являлись тайной, мы преодолели самостоятельно», — заявили болельщики армейцев на своей странице во «ВКонтакте».

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Как сказано в заявлении, фанаты «Спартака» из «Фратрии» свою акцию не согласовывали ни с кем. Призыв покидать трибуны на 30-й минуте был ими брошен прямо в день старта 19-го тура Премьер-лиги России.

«Мы не можем остаться в стороне от откровенного произвола и присоединяемся к данной акции на условиях, сформированных активными фанатами ЦСКА, и просим всех выездных и региональных армейцев, несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками. Мы призываем всех пришедших сегодня на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма», — добавили болельщики.

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По словам активистов, так они покажут свое несогласие с несправедливыми задержаниями, облавами, решениями судов и другими ограничениями. «Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма!» — заключили фаны ЦСКА.