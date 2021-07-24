Болельщики «Спартака» на матче в Казани поддержали певицу МакSим

Находящуюся в коме певицу МакSим поддержали болельщики футбольного клуба «Спартак» на выездном матче в Казани, родном городе певицы, они вывесили баннер со строчкой из неофициального гимна клуба — песни «Знаешь ли ты». Фотография появилась в Instagram-аккаунте болельщиков.

На кадрах видно, что болельщики растянули баннер со словами «Мы так привыкли жить одним тобой.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» вышел против казанского «Рубина».

Певица МакSим около месяца находится больнице. Туда она попала после концерта в Казани. Отменять выступление из-за высокой температуры она не стала. После госпитализации состояние певицы ухудшилось. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В минувшую пятницу, официальный представитель исполнительницы Маргарита Соколова заявила, что врачи заметили улучшение в состоянии певицы. Она подчеркнула, что несмотря на проблемы с легкими с MakSim все будет хорошо.

Это не первая акция болельщиков «Спартака» в поддержку болеющей исполнительницы. В начале июля в Екатеринбурге фанаты московского клуба устроили флешмоб. Они включили песню «Знаешь ли ты» и спели ее хором.