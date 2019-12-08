Болельщики «Спартака» и «Ростова» массово покинули стадион на 30-й минуте матча

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» начали уходить со стадиона «Открытие Арена» в Москве. Неравнодушным оказался и их соперник — «Ростов». Акция протеста фанатов продолжается.

Поклонники игры поднялись со своих мест после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России. Многие зрители покинули свои места на центральных трибунах. Вскоре их поддержали и болельщики команды-соперника «Ростов».

«Вон даже с „Ростова“ ушли. Спасибо парням!» — говорит автор видео.

А на этом видео фанаты уже покинули стадион и идут по улице. В комментарии к посту стоит хэштег #фанатнепреступник.

В матче 18-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге 1 декабря фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу. После этого суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Их отправили на 15 суток под арест за мелкое хулиганство. Тогда «Фратрия» — фанатское объединение «Спартака» — предложило другим фанатам присоединиться к акции протеста. Теперь болельщики массово покидают стадионы на 30-й минуте матча.

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Гнев на Дзюбу обрушился из-за того, что он не сдержал обещание продлить контракт со «Спартаком». Он перешел в «Зенит» как только там ему предложили договор на 500 тысяч долларов больше.