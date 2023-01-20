Спорт 20 января 2023, 09:52 Болельщики раскупили все игровые джерси Проворова после его отказа от ЛГБТ-акции Игровые джерси Проворова закончились в онлайн-магазине НХЛ после скандала с ЛГБТ РИА «Новости»

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Болельщики поддержали российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова после его отказа от участия в ЛГБТ-акции. Фанаты раскупили все игровые свитеры в официальном онлайн-магазине Национальной хоккейной лиги, сообщил «Р-Спорт».

Сейчас в продаже остались только женские джерси с фамилией Проворова, неигровые майки и толстовки с фамилией и номером игрока. Мужские игровые свитеры закончились.

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Россиянин 17 января не стал участвовать в раскатке перед игрой с «Анахаймом», когда все хоккеисты надели свитеры с ЛГБТ-символикой. В матче Проворов помог своей команде одержать победу со счетом 5:2.

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После игры он пояснил, что является православным человеком, поэтому не стал поддерживать эту акцию. По словам Проворова, он верен своим взглядам и уважает точку зрения других. Главный тренер команды подчеркнул, что уважает выбор игрока.