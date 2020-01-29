Болельщики набросились на «Зенит» из-за Кокорина

В комментариях под записью собралась многочисленная тусовка, которая выразила свое недовольство отсутствием Кокорина в списке. Самое мягкое слово, которое использовали болельщики в адрес администрации «Зенита», — это «позор».

«Предлагаю бойкотировать матчи „Зенита“ до конца сезона. Пускай к черту все катится!» — выразил общее мнение пользователь с ником Макс Могила.

По мнению болельщиков, происходящее с Кокориным несправедливо. Если его не выпускать на поле, клуб многое потеряет, считают фанаты. Многие из них согласны, что матчи клуба нужно бойкотировать до тех пор, пока администрация не объяснится или пока форвард снова не выйдет на поле. Сейчас Кокорин перешел во второй состав «Зенита». Футболист это никак не комментирует.

Осенью 2018 года Александр Кокорин в компании других мужчин — брата, футболиста Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого — устроил драку в центре Москвы. После этого он попал в колонию. Его освободили 17 сентября 2019 года по УДО. После освобождения футболист тренировался с «Зенитом», но на поле не выходил. Исключением стал товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом», где Кокорин забил два гола за три минуты и отдал голевую передачу Дзюбе.