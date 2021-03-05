Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком клуба в феврале

Российский полузащитник команды «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком клуба в феврале по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в Twitter.

За минувший месяц россиянин отметился тремя голами и тремя результативными передачами, что не осталось без внимания поклонников команды.

Головин сместил с первого места защитника Гильермо Марипана, который стал лучшим футболистом клуба в январе и был готов сохранить свой титул и на второй зимний месяц.

Для россиянина это не первый раз, когда его признают лучшим игроком месяца. Практически сразу после перехода в «Монако» в 2018 году и после первых же игр он стал лучшим футболистом по версии болельщиков.

Голосование за игрока проходит в социальных сетях клуба. Учитываются количество забитых мячей и результативных передач, которые совершит футболист.

Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА, подписав с европейским клубом контракт на пять лет.