Спорт 07 апреля 2024, 00:23 Болельщики «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе» на футбольном матче Футбольные фанаты «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Болельщики футбольного клуба «Лацио» на дерби с «Ромой» выразили соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Матч состоялся 6 апреля.

Фанаты развернули баннер с надписью «В память о жертвах теракта в Москве».

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Встреча команд завершилась со счетом 1:0. Единственным, кто отличился в матче, стал Джанлука Манчини.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по беззащитным зрителям. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об украинском следе в деле о теракте. Его французский коллега Себастьян Лекорню выразил соболезнования из-за случившегося.

Одновременно с этим министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту в «Крокусе». Он переложил ответственность на ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.