Болельщики «Крыльев Советов» и «Рубина» схлестнулись на трибунах. Умер стюард

Во время матча между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином», который прошел в рамках Чемпионата России по футболу, между болельщиками произошел конфликт. Сперва фанаты двух команд обменивались ругательствами в адрес друг друга, а затем между ними завязалась драка.

На кадрах видно, что несколько десятков болельщиков устроили потасовку прямо на рядах стадиона. Зачинщиками стали самарцы — в начале второго тайма они направились в зону гостей, не вытерпев оскорблений в адрес любимой футбольной команды. Участники потасовки свистели, кричали, кидались вещами и дрались. Разнимали разбушевавшихся фанатов стюарды и сотрудники полиции, которые выстроили живую стену.

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Драку удалось разнять, однако спустя какое-то время после потасовки стало известно о смерти одного из стюардов, который некоторое время дежурил в зоне происшествия. В руководстве самарского ФК связь между этим событием и потасовкой опровергли.

«Его трагическая смерть не имеет никакого отношения к инциденту. У него после матча остановилось сердце. Там реанимацию подключили, врачи скоро помощи не смогли ничего делать. Ему 55 лет было, сердце не выдержало», — рассказал «360» руководитель пресс-службы ФК «Крылья Советов» Максим Съестнов.

Свидетель потасовки рассказал, что сначала даже не понял, что именно произошло. Сперва он не обратил большого внимания на то, что происходило на противоположных трибунах. По его словам, игра шла как обычно, зрители вели себя адекватно и были заняты исключительно игрой.

«Честно говоря, эту беготню, которая началась, я сначала воспринял как зритель просто как некий перформанс — решили проявить себя, побежали. Только потом было понятно, что это какая-то агрессивная форма. А так это было забег или что-то типа этого. Причем, слава Богу, какой-то ответной агрессии, никаких эксцессов со стороны сотрудников Росгвардии и стюардов не было. Все достаточно спокойно, профессионально локализовали», — рассказал «360» Андрей Пашков.

В пресс-службе ФК «Крылья Советов» также сообщили, что это происшествие проверит РПЛ.