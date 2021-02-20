Болельщики «Фиорентины» выразили недовольство покупкой Кокорина

Болельщики «Фиорентины» на странице команды в Instagram высказали недовольство из-за покупки клубом российского нападающего Александра Кокорина, написала «Газета.ru».

После первого выхода Кокорина в игре 21-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (0:2) он остался в запасе «Фиорентины» на протяжении двух матчей. Как считают пользователи Сети, спортсмен мог приносить хорошие результаты около шести лет назад. А теперь он будет пропускать игры из-за травм.

Фанаты уверены, что на решение руководства клуба повлияли слова экс — тренера «Зенита» Роберто Манчини, который «протолкнул блатного игрока».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» посадила Кокорина на особую диету. Ему потребуется около двух-трех недель, чтобы достичь стопроцентной физической формы. Однако прогресс россиянина обнадеживает и становится все более очевидным.

К таким результатам в том числе привела определенная программа, которую Кокорин выполнял в этом месяце. Он не только постоянно работал в группе, но и посвящал первую часть тренировок конкретным упражнениям.