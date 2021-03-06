Болельщики «Фиорентины» провели акцию у базы клуба

Порядка 150 болельщиков итальянского футбольного клуба «Фиорентина» прибыли на базу команды и провели акцию. Так они решили выразить недовольство последними результатами команды.

Болельщики вывесили несколько баннеров с угрозами в адрес клуба, сообщило РИА «Новости».

«Фиорентина» находится на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 25 очков после 25 проведенных матчей.

Российский форвард Александр Кокорин. Который сейчас выступает за «Фиорентину», в своем третьем матче в составе клуба против «Ромы» травмировал бедро. Футболист не сможет выйти на поле против «Пармы». «Фиалки» примут итальянский клуб в 26-м туре серии А. Матч состоится в воскресенье, 7 марта.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в конце января. Итальянские СМИ написали много негативных отзывов о его игре. Российского легионера назвали «деревянным, оштукатуренным и неготовым».