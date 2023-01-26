Спорт 26 января 2023, 14:30 Болельщикам рассказали, за что стоит уважать тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага

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Криштиану Роналду в своем скандальном интервью заявил, что не уважает тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, но есть несколько достижений, заслуживающих внимания. Об этом сообщила «Центральная служба новостей».

Во-первых, тренер не стал преклоняться перед звездным футболистом Роналду и поставил его на место. Также, как подчеркнул «Политэксперт», навел порядок во всем клубе, задав высокие стандарты как для игроков, так и для персонала.

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«Это весь персонал — медицинский штаб, обслуживающий персонал, тренеры, аналитики. У всех одна цель, все усердно работают ради ее достижения. Если мы продолжим в том же духе, то сможем многого добиться», — заявил Эрик тен Хаг.

Под наставничеством Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» закончил сезон в лидирующей группе. Команда выдала восьмиматчевую беспроигрышную серию. Эксперты отмечают общее повышение уровня игры футболистов. Наконец, тренер смог выстроить со спортсменами хорошую систему взаимодействия, основанную на уважении.