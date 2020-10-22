Болельщикам объяснили схему подсчета рыночной стоимости футболистов

В первую очередь стоимость зависит от показателей игрока за последние матчи. Специалисты рассматривают, как футболист себя проявляет, играет, прогрессирует ли. Помимо этого роль играет возраст. Чем моложе спортсмен, тем выше на него спрос. Кроме того, важен интерес к игроку на реальном футбольном рынке. Также на цене отражаются национальные особенности чемпионата. В России, например, существует лимит на легионеров.

Рыночная стоимость футболистов подсчитывается в ручном режиме.

Вызов в сборную имеет значение. Однако если с игроком это произошло впервые и он пока еще не выступил за сборную, это не отразится на его цене.

Заводников составил топ отечественных футболистов, которые в ближайший год могли бы уехать на топовый европейский чемпионат. Первым в личном рейтинге числится 24-летний Дмитрий Баринов из московского «Локомотива».

«Это футболист, который очень круто прогрессировал в последнее время. Это игрок, которого можно встроить в любые игровые схемы. Такие футболисты очень ценятся. Это штучный товар», — заявил редактор сайта.

На втором месте он разместил 21-летнего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Тройку в рейтинге замкнул 22-летиний Даниил Лесовой из «Динамо».