Болельщикам объяснили отсутствие голкипера Ломаева в составе на матч с Киргизией | 360°

Спорт 23 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Болельщикам объяснили отсутствие голкипера Ломаева в составе на матч с Киргизией

Читать 360tv в

Тренер вратарей российской сборной по футболу Виталий Кафанов прокомментировал отсутствие голкипера самарских «Крылышек» Ивана Ломаева в составе на матч с Киргизией. Наставника процитировали «Известия».

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По словам Кафанова, тренерский штаб команды пришел к выводу, что бессмысленно брать на один товарищеский матч сразу четырех голкиперов. По данным издания, работа Ломаева удовлетворяет Кафанова. Отмечается, что он провел немало времени, смотря его игру.

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