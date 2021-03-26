Болельщик волейбольного «Динамо» подрался со стюардами в Петербурге

После финального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо» произошел неприятный случай с участием одного из болельщиков. Об этом сообщил RT.

Встреча завершилась победой москвичей с результатом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24). «Дни.ру» рассказали, что после окончания матча между болельщиком «Динамо» и службой безопасности произошла драка. Фанат выбежал на площадку во время церемонии награждения, но был избит стюардами. Его доставили в больницу.