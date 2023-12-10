Спорт 10 декабря 2023, 20:38 Болельщик умер во время матча «Гранада» — «Атлетик» в Испании Матч чемпионата Испании по футболу отменили из-за смерти болельщика Unsplash

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Матч чемпионата Испании по футболу между командами «Гранада» и «Атлетик» пришлось остановить в воскресенье, 10 декабря, из-за смерти болельщика. Зритель скончался на трибуне, сообщила пресс-служба клуба из Бильбао.

«„Атлетик“ глубоко сожалеет об этом событии и выражает поддержку семье болельщика», — указали в заявлении.

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По данным клуба, в начале первого тайма у болельщика резко остановилось сердце, к нему сразу же направили медиков. На момент остановки игры счет был 1:0 в пользу гостей.

Издание Marca сообщило, что голкипер Унаи Симон предупредил судью об инциденте на трибунах, после этого прозвучало решение остановить матч. Футболистов обеих команд попросили покинуть поле.

Ранее «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд»и завершилась со счетом 2:1.