Болельщик умер на стадионе во время матча РПЛ

Болельщик ФК «Крылья Советов» умер на трибуне после матча самарской команды с «Рубином». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена».

О смерти зрителя сообщил Telegram-канал Российской премьер-лиги. По предварительным данным, причиной стала внезапная остановка сердца. Мужчине было 50 лет.

Когда болельщику стало плохо, на место вызвали врачей, они в течение получаса пытались реанимировать его, но их усилия ни к чему не привели.

РПЛ выразила соболезнования родным и близким скончавшегося. Также руководство лиги пообещало взять на контроль расследование случившегося вместе с футбольным клубом «Крылья Советов».

В Telegram-канале «Волжская защепка» ранее сообщили, что болельщику делали массаж сердца последние 10 минут матча и после окончания игры. Помощь оказывали находящиеся рядом зрители в ожидании скорой помощи.