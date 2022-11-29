Спорт 29 ноября 2022, 16:56 Болельщик указал на отличие мундиалей в Катаре и России

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Россиянин Руслан, приехавший на чемпионат мира по футболу в Катар, рассказал сайту Lenta.ru, в чем отличие между нынешним мундиалем и тем, который проходил в России в 2018 году.

«Туристов не так много, как хотелось бы и ожидалось. Но это логично, потому что искусственно загасили поток оформлением Hayya-карт, определенными ограничениями, отменой алкоголя на стадионах», — заметил собеседник издания.

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По его словам, ходят слухи, что местных жителей или представителей Индии искусственно загоняют на стадионы, где они переодеваются в форму той или иной сборной.

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«На самом горячем матче-открытии была полная посадка, на других матчах, которые не так уж популярны, очень много свободных мест остается», — добавил он.