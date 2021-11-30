Болельщик ЦСКА поделился подробностями задержания после матча с «Зенитом»

Один из задержанных фанатов московских армейцев рассказал сайту телеканала «Звезда», как после матча с петербургским «Зенитом» его вместе с сыном доставили в полицейское отделение.

По словам инсайдера, на 80-й минуте фанаты устроили фаер-шоу.

«Обычно бывает, что на 10-20 минут задерживают выход со стадиона, потом выстраивают коридор из стюардов и сотрудников правоохранительных органов, и уже по фотороботу они вылавливают хулиганов. Здесь же выход из сектора с трибуны был перекрыт почти на час», — рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что людей выпускали с трибун группами по 10-15 человек. Его вместе с сыном отвели в автозак, где они сидели около 40 минут и ждали. После этого их отвезли в отделение полиции.

«Опросили ребенка и меня, протокол не составляли. Никакого правонарушения с нашей стороны не было», — отметил источник.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоялся в минувшее воскресенье и завершился победой петербуржцев со счетом 2:0. После игры некоторых болельщиков доставили в отделение полиции для разбирательств из-за нарушения порядка.