Болельщик «Спартака» заявил о провокации от Гильерме

Фанат московской команды «Спартак» рассказал о том, что поддерживающих красно-белых провоцировал вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом рассказал Sport24.

«„Локомотив“ открыл счет. Гильерме разворачивается к нашей трибуне, начинает крутить бутылкой в районе паха. Потом он кидает эту бутылку в нашу сторону. Какой реакции он ждал?» — заявил фанат.

Болельщик также рассказал, что Гильерме вдобавок к этому показал неприличный жест рукой.

Представитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отметил, что имеется видеоролик, на котором Гильерме занимается провокацией во время матча, добавили в «Газета.ru».