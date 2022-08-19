Болельщик ограбил футболиста «Барселоны»

Фанаты украли часы у польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Спортсмен приобрел аксессуар за 75 тысяч евро, написал Sport.es.

Болельщики стащили часы у Левандовского, когда тот приехал к спортивному комплексу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» в городе Сан-Жоан-Деспи. Футболист остановился у входа на стадион, чтобы раздать автографы. Несколько фанатов воспользовались возможностью и сорвали часы стоимостью 75 тысяч евро с запястья нападающего.

В тот момент Левандовски сидел в своем автомобиле. Воры забрали аксессуар с ярким оранжевым ремешком и попытались спрятать его. Спортсмен сразу же погнался за ними. В итоге к стадиону прибыли правоохранители.

Роберт Левандовски перешел этим летом в «Барселону» из мюнхенской «Баварии». В немецком футбольном клубе он выступал в течение восьми лет. За это время спортсмен один раз стал победителем Лиги Чемпионов и восемь раз завоевывал титул чемпиона Германии. Еще Левандовски удалось стать одним из лучших и результативных футболистов и нападающих мира.