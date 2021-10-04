Болельщик «Ливерпуля» плюнул в одного из членов тренерского штаба «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что один из фанатов «Ливерпуля» плюнул в члена его тренерского штаба. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

Гвардиола признался, что сам не видел этого момента, но люди сказали ему об этом. Он выразил уверенность, что после произошедшего «Ливерпуль» примет меры в отношении этого болельщика, если такой случай действительно был.

«„Ливерпуль“ больше, чем такое поведение, в каждом клубе есть люди, которые совершают плохие поступки из-за эмоций. Вы должны держать себя в руках», — добавил главный тренер «Манчестер Сити».