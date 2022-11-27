27 ноября 2022, 22:59
Болельщик избил вратаря угловым флажком во время матча в Турции
В Турции футбольный фанат избил вратаря команды соперника угловым флажком
Матч первой лиги Турции между «Гезтепе» и «Алтаем» пришлось прервать после того, как болельщик выбежал на поле и ударил угловым флажком по спине вратаря соперника. Об этом сообщил портал Ajansspor.
Судя по кадрам, которые появились в Сети, мужчина два раза ударил футболиста Озану Озенку. После этого угловой флажок сломался. Голкипер при этом чуть не потерял равновесие. Болельщика сразу же вывели за пределы стадиона.
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Этот матч отличился и буйным поведением болельщиков «Алтая». Фанаты выстрелили ракетницей по фанатской трибуне «Гезтепе». В результате нескольким из присутствующим на секторе фанатам понадобилась помощь медиков. На поле приезжали несколько карет скорой помощи.
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Английские болельщики нарушили запрет FIFA об атрибутике на чемпионате мира в Катаре. Фанаты прошли в костюмах крестоносцев на стадион «Эль-Байт» в Эль-Хауре на матч второго тура группового этапа ЧМ со сборной США.
Болельщики сборной Англии надели кольчуги и плащи с красным крестом на груди. Охранники пропустили их в сектор.
Турция
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